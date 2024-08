Det finns inget land som har så många datacenter som USA, där det ligger över 2 800 stycken. Långt därefter hittar du Storbritannien som inte ens når upp i 400 stycken, rapporterar CNBC.

De är den fysiska ryggraden i internets infrastruktur. Stödet som får molntjänster och artificiell intelligens att fungera.

Förutom att de är ovärderliga för våra digitala samhällen så är också marken där de står, eller ska stå, den dyraste marken på marknaden.

Datacenter ger upp till 10 gånger dyrare mark

Värdet på marken där man planerar att bygga datacenter är skyhögt. I ett fall i Vint Hill, Virginia, har priset tiofaldigats när det blev klart att man kunde uppföra ett datacenter där.

Drivkraften bakom de höga priserna? Det är förstås den ständigt påskyndade digitaliseringen och AI-bubblan, enligt CNBCs källor.

En av cheferna på Blackstone Real Estate, Nadeem Meghji, sa på söndagen till CNBC att “det är intressant att när vi tittare på vår globala verksamhet i dag, och då menar jag inte bara fastigheter utan allt, så är datacenter den mest spännande formen av tillgångar.”

Värdering styrs av förutsättningarna

ANNONS

För markägare innebär det att värdet på deras fastigheter kan rusa fullständigt beroende på läget i förhållande till tillgången på el.

“Vi ser att mark värderas mycket högre när den ligger bra till mot den typen kraftnät som data center behöver”, säger Rachel Wacker, vd för Greater Dallas County Development Alliance.

“Min erfarenhet av att arbeta med datacenter är att det är en avgörande faktor för dem och att det får det sätter igång en aggressiv budgivning för just den marken.”

“We do see that land gets more value when it is on the appropriate power line for a data center need,” said Rachel Wacker, executive director of the Greater Dallas County Development Alliance. “My experience again working with data centers is they do value that and they do come to the table aggressively, in order to obtain that land.”

Läs även: Techjättar skippar lansering i Europa. Dagens PS