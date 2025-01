Svenska elpriser bland Europas lägsta

Sverige hamnar på åttonde plats på listan över Europas lägsta elpriser, 187 euro per MWh (megawattimmar).

Ungern rankas som det land med lägsta priset för el. Där betalar invånarna 110,90 euro per MWh för sin el.

Tyskland är dyrast med ett pris på 416,20 euro per MWh, enligt studien som är utförd av bankexperter på privatekonomisajten Finansvalp.se.

Norge har billigare el än Sverige

Analysen baseras på uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat över elprismarknaden under andra halvåret 2023.

Bulgarien har näst lägst elpris i Europa, 119,40 euro per MWh. Och vårt grannland – den rika oljenationen Norge – rankas på tredje plats i ligan med lägsta elpriserna, 121,10 per MWh, vilket är 51 procent under genomsnittspriserna för el i Europa, som ligger på 245,78 per MWh, enligt sammanställningen.

10 länderna i Europa med billigaste elen:

Ungern Bulgarien Norge Island Malta Kroatien Rumänien Sverige Luxemburg Slovakien

