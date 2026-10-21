SBAB: Riksbanken höjer räntan på tre möten i rad

”Vi har, en för inflationen, giftig cocktail med flera negativa omvärldsfaktorer och där vi inte heller ser några som helst hoppfulla tecken”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande.

Om bolåneräntorna hänger med uppåt med 0,75 procentenheter skulle kostnaden för ett bolån på två miljoner öka med 15 000 kronor per år – om man bortser från ränteavdragets effekter.

Enligt Boije bör bolånetagare räkna med räntor på cirka 3,5–4,0 procent, men det kan bli ännu högre tillägger han.

”Omvärldsutvecklingen och därmed även prognosen är osäker”, säger Boije.