Prognos: Då blir det lägre ränta på ditt bolån

På det senaste mötet lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på 3,75 procent – helt i linje med marknadens förväntningar.

Däremot talade man positivt om så mycket som tre räntesänkningar redan 2024, vilket alltså bör synas på kontot för den som har rörlig ränta.

“Vid junimötet andades Riksbanken optimism och signalerade för ytterligare 2-3 styrräntesänkningar under året. Swedbank räknar med att de rörliga bolåneräntorna kryper under 4 procent till slutet av år 2024 och närmar sig 3 procent under 2025”, skriver Aktiellt.

Sänkning ger lägre ränta redan i augusti

Swedbanks prognos (börskurs Swedbank) är att styrräntan, och därmed den rörliga räntan på bolånet, kan sänkas så tidigt som i augusti. Därefter tror man på två sänkningar till i år, och då skulle listpriset på de rörliga bolåneräntorna hamna under 4 procent redan i år.

Sedan tror man att sänkningarna fortsätter under 2025, med en styrränta nära 2 procent och bolåneräntor nära 3 procent.

Svenskar allt mindre oroliga

Det är inte bara Swedbank och Riksbanken som ser ljust på utvecklingen för lägre ränta. Hushållens optimism kring bolånen har också ökat, enligt två nya undersökningar.

ANNONS

Hushållen tror att styrräntan skulle vara ner på 3,41 procent om ett år. Det var en sänkning från föregående månads gissningar – med 0,36 procentenheter.

Läs mer: Styrränta vs bolåneränta – så ska du tänka. Dagens PS