Nu slår bostadsmarknaden rekord: "Stigande priser" 

Mäklarna tror på fortsatt uppgång

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Och optimismen verkar hålla i sig.

I SBAB:s senaste Mäklarbarometer tror 53 procent av storstadsmäklarna på stigande bostadspriser under årets sista kvartal. Bara 6 procent räknar med sjunkande priser.

Fler mäklare väntar sig också intensivare budgivningar och kortare försäljningstider.

Men det finns ett orosmoln.

”Riksbanken flaggar nu för åtminstone två höjningar i relativ närtid och bolåneräntorna är på uppgång, vilket allt annat lika bör påverka bostadspriserna negativt”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Riksbanken räknar med högre räntor

Vid sitt senaste räntebesked den 24 september lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på 1,75 procent.

Men om ekonomin utvecklas som väntat räknar banken med att börja höja räntan – redan i år.

Enligt den senaste prognosen väntas styrräntan uppgå till i genomsnitt 2,3 procent under 2027 och 2,4 procent under 2028. Det är högre än Riksbanken tidigare räknat med.

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Än så länge verkar dock bostadsmarknaden ta beskeden med ro.

”Marknaden har varit stark de senaste månaderna, och just nu ser det ut som att den tar de troliga räntehöjningarna med ro”, säger Holmberg.

Han utesluter dock inte att utvecklingen kan bromsa in.

”En räntehöjning skulle ändå kunna dämpa marknaden något. Det gäller särskilt om det börjar flaggas för fler höjningar framöver”.

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