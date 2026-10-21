Svenska bostadsmarknaden fortsätter att gå för högtryck. Under tredje kvartalet såldes bostäder för över 145 miljarder kronor och i Stockholm slogs nytt rekord. Men det finns ett hot mot uppgången.
Nu slår bostadsmarknaden rekord: "Stigande priser"
Det krävs mer än ett hot om högre räntor för att skrämma bort de svenska bostadsköparna.
Enligt nya siffror från Hemnet uppgick bostadsförsäljningarna på andrahandsmarknaden till 145,4 miljarder kronor under årets tredje kvartal. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period i fjol.
September blev dessutom den starkaste månaden sedan september 2021, sett till försäljningarnas sammanlagda värde.
”Bostadsmarknaden fortsätter att visa styrka under hösten, med både stigande priser och många försäljningar. Det drivs bland annat av de mildrade kreditrestriktionerna från i våras”, kommenterar Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
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Stockholm slår nytt rekord
Stockholms län står för en stor del av försäljningarna. Under tredje kvartalet såldes bostäder för 62,6 miljarder kronor i länet, en ökning med 11 procent jämfört med förra året.
I september noterades dessutom den högsta omsättningen någonsin för en enskild månad i Stockholm.
Även i resten av landet pekar siffrorna mestadels uppåt. Störst är ökningen i Västmanland, där försäljningsvolymen har stigit med 20 procent. Bara tre län, Blekinge, Gotland och Kronoberg, redovisar en nedgång.
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Mäklarna tror på fortsatt uppgång
Och optimismen verkar hålla i sig.
I SBAB:s senaste Mäklarbarometer tror 53 procent av storstadsmäklarna på stigande bostadspriser under årets sista kvartal. Bara 6 procent räknar med sjunkande priser.
Fler mäklare väntar sig också intensivare budgivningar och kortare försäljningstider.
Men det finns ett orosmoln.
”Riksbanken flaggar nu för åtminstone två höjningar i relativ närtid och bolåneräntorna är på uppgång, vilket allt annat lika bör påverka bostadspriserna negativt”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
Riksbanken räknar med högre räntor
Vid sitt senaste räntebesked den 24 september lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på 1,75 procent.
Men om ekonomin utvecklas som väntat räknar banken med att börja höja räntan – redan i år.
Enligt den senaste prognosen väntas styrräntan uppgå till i genomsnitt 2,3 procent under 2027 och 2,4 procent under 2028. Det är högre än Riksbanken tidigare räknat med.
Än så länge verkar dock bostadsmarknaden ta beskeden med ro.
”Marknaden har varit stark de senaste månaderna, och just nu ser det ut som att den tar de troliga räntehöjningarna med ro”, säger Holmberg.
Han utesluter dock inte att utvecklingen kan bromsa in.
”En räntehöjning skulle ändå kunna dämpa marknaden något. Det gäller särskilt om det börjar flaggas för fler höjningar framöver”.
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