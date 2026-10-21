Nu har vi inte längre råd att göra slut: "Näst intill nattsvart"

Samma oro finns i Sverige

Svenska undersökningar har fler gånger tidigare visat på samma tendenser.

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Exempelvis visar en Sifo-undersökning från Swedbank att 14 procent av svenska 18-29-åringar tror att höga bostadskostnader kan hindra dem från att separera, nu eller i framtiden.

Bland kvinnorna är andelen 17 procent, jämfört med elva procent bland männen.

Kvinnor har svårast att köpa nytt

Att köpa en egen bostad efter separationen kan bli en dyr historia.

Det visar sig när SBAB räknar på möjligheterna för en ensamstående 40-årig förälder med två barn att köpa en genomsnittlig trerumslägenhet i Sveriges 25 största kommuner.

En kvinna med medianinkomst har, enligt SBAB, inte råd att köpa en genomsnittlig trea i någon av kommunerna. För männen är det möjligt i sju kommuner.

”Det är fortfarande näst intill nattsvart på de flesta håll”, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.

De nya bolånereglerna har visserligen gjort det möjligt att köpa en bostad med tio procents kontantinsats. För en genomsnittlig trea i Stockholm motsvarar det ändå omkring 671 000 kronor.

Reglerna har också begränsat möjligheten att ta tilläggslån för att köpa ut en tidigare partner ur den gemensamma bostaden.

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I mars varnade Linda Hasselvik för att reglerna kan få människor att stanna längre i dåliga relationer.

”Den nya lagen riskerar också att leda till att vi får en tröskeleffekt, där det kan bli påtagligt enklare att köpa ut den andra ägaren fem år efter inköpet. Det riskerar att leda till att fler stannar kvar i en dålig relation längre”, säger hon.

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