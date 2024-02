Topplönerna i USA – betydligt bättre än i Europa

Börs & Finans

Wall Street – stark tjurmarknad framöver

Det ser ljust ut för indexen på Wall Street under 2024. Investerare blickar mot en envis tjurmarknad framöver. Året har redan börjat starkt för både Dow Jones och S&P 500. Wall Street fortsätter uppåt Investerare drog in stora vinster under 2023 och i år väntas de kamma hem ännu mer. Låg arbetslöshet, en stark BNP …