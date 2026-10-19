Tolv småstugor, sju bryggor och ett båthus där du kan se vattnet genom golvet. Nu säljs hela Idskär i Stockholms skärgård.
En egen ö i Stockholms skärgård – nu kan den bli din
Uttrycket ”en sådan här chans får man bara en gång i livet” kan komma väl till pass när en hel ö i Stockholms skärgård läggs ut till försäljning. På Idskär ingår tolv småstugor, sju bryggor och drygt 40 bäddar. Priset är 22,5 miljoner kronor.
För pengarna får köparen 9 813 kvadratmeter mark, knappt en hektar, och en huvudbyggnad på cirka 90 kvadratmeter.
Marina Läroverket har använt ön för utbildningsverksamhet sedan 2014. Mäklaren Robert Nordstrand på Nordstrands Mäkleri marknadsför den nu både för privat bruk och för fortsatt verksamhet.
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Bar med utsikt åt flera håll
Byggnader finns där, alltså, gott om. Sticker ut gör det gamla båthuset på en klippudde.
Här har båtarna fått lämna plats åt ett sällskapsrum med bardisk och bänkar. Fönstren vetter åt flera håll, men utsikten finns också under fötterna. I golvet sitter glaspartier där vattnet syns under byggnaden.
Runt båthuset löper ett bryggdäck som övergår i klipphällar.
Badmöjligheterna är utspridda över ön. Totalt finns sju bryggor och på östra sidan ligger en större hamnanläggning med segelbåtsdjup. I nordväst finns ett bastuhus med vedeldad bastu och en lång brygga nedanför.
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Plats för middagsgästerna
Med drygt 40 bäddar behövs också någonstans att laga maten.
Öns kökshus har ett storkök med flera spisar. I en öppningsbar, inglasad veranda finns matplatser för omkring 35 personer. Inne i huset ryms ytterligare en matplats för 10-12 personer.
Huvudbyggnaden ligger centralt på ön, omgiven av grönska. På entréplanet finns ett sällskapsrum som har använts för utbildning, med öppen spis och spröjsade fönster. Intill ligger ett kontor med pentry.
En trappa upp finns fyra sovrum, ytterligare ett sällskapsrum och ett badrum. Bland sovhusen på ön finns också en svit med eget pentry och badrum.
Eget vattenverk följer med
Ön totalrenoverades under åren 2014-2022. Här finns ett eget avloppsreningsverk och en avsaltningsanläggning som ordnar färskvatten. Anläggningarna är dimensionerade för upp till 50 personer och VA-systemet är frostskyddat för att fungera året runt.
Till fastigheten hör också tre båt- och bilplatser på Norra Lagnö, några minuters båtfärd bort.
Utöver köpeskillingen kommer de löpande utgifterna. Den angivna driftkostnaden är 92 500 kronor om året.
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