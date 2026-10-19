En egen ö i Stockholms skärgård – nu kan den bli din

För pengarna får köparen 9 813 kvadratmeter mark, knappt en hektar, och en huvudbyggnad på cirka 90 kvadratmeter.

Marina Läroverket har använt ön för utbildningsverksamhet sedan 2014. Mäklaren Robert Nordstrand på Nordstrands Mäkleri marknadsför den nu både för privat bruk och för fortsatt verksamhet.

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Bar med utsikt åt flera håll

Byggnader finns där, alltså, gott om. Sticker ut gör det gamla båthuset på en klippudde.

Här har båtarna fått lämna plats åt ett sällskapsrum med bardisk och bänkar. Fönstren vetter åt flera håll, men utsikten finns också under fötterna. I golvet sitter glaspartier där vattnet syns under byggnaden.

Runt båthuset löper ett bryggdäck som övergår i klipphällar.

Badmöjligheterna är utspridda över ön. Totalt finns sju bryggor och på östra sidan ligger en större hamnanläggning med segelbåtsdjup. I nordväst finns ett bastuhus med vedeldad bastu och en lång brygga nedanför.

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