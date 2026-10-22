Tre av fyra kvinnor har dålig koll på sina tjänstepensionsplaceringar. Bland unga kvinnor är siffran ännu högre. Det visar en ny undersökning. Det kan bli ett problem, inte minst då tjänstepensionen väntas väga allt tyngre i framtiden.
Din pension kan bli en överraskning – tre av fyra kvinnor saknar koll
Vad som händer med tjänstepensionen från första inbetalningen till första pensionsutbetalningen tycks vara något av ett mysterium. Inte minst bland Sveriges kvinnor.
En ny Novusundersökning på uppdrag av SH Pension visar att 75 procent av kvinnorna uppger att de är lite eller inte alls insatta i hur deras tjänstepension är placerad.
Bland männen är motsvarande siffra 57 procent.
Läs även: Mellan 40 och 60? Det här ska du göra nu – enligt Pensionsmyndigheten. Dagens PS
Nästan alla unga kvinnor saknar koll
96 procent av kvinnorna mellan 18 och 34 år uppger att de har dålig koll på sina tjänstepensionsplaceringar. Bland jämnåriga män är andelen 79 procent.
Undersökningen, som genomfördes av Novus i maj 2026 med 1 032 deltagare, visar också att oron är särskilt stor bland kvinnor mitt i livet.
I åldersgruppen 50-64 år känner sig 49 procent av kvinnorna otrygga med sina pensionsplaceringar, jämfört med 36 procent av männen.
”Det finns fortsatt en stor okunskap kring tjänstepensionen och det gäller både män och kvinnor”, konstaterar Eva Fluhr, pensionsspecialist på SH Pension.
Hon menar att pensionssystemets komplexitet och det faktum att pensionen ofta känns avlägsen bidrar till okunskapen.
Missa inte: Föräldrarna gav bort pengarna – nu kräver staten tillbaka dem. Dagens PS
Pengarna blir allt viktigare
Det finns dock skäl att få lite bättre koll på just tjänstepensionen. Den väntas nämligen få allt större betydelse, särskilt för yngre generationer. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i sin rapport Tjänstepensionerna 2026.
Man slår också fast att tjänstepensionsavtalen har blivit mer olika. Intjänandeåldrar, avgifter och villkor för utbetalning varierar mellan avtalen, vilket gör pensionssystemet mer komplicerat.
Och dålig koll kan faktiskt kosta pengar. Exempelvis kan höga fondavgifter äta upp delar av pensionskapitalet över tid.
Kvinnor får 7 100 kronor mindre
Kvinnor har redan i dag betydligt lägre pensioner än män. Faktum är att män, i genomsnitt, får omkring 27 700 kronor i samlad pension per månad före skatt, att jämföra med kvinnornas 20 600 kronor.
En stor del av förklaringen är att kvinnor tjänar mindre och oftare arbetar deltid. Kvinnors inkomster påverkas också mer av föräldraskap, vilket i förlängningen ger lägre pension.
Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, uppmanar bland annat kvinnor att kontrollera om arbetsgivaren fortsätter betala in tjänstepension under föräldraledigheten.
Hon rekommenderar också en översyn av återbetalningsskyddet. Det kan ge ekonomisk trygghet för familjen vid dödsfall, men innebär också att den egna pensionen blir lägre.
Läs också: Äktenskapsförord kostar 275 kronor men Skatteverket granskar inte innehållet. E55