En ny Novusundersökning på uppdrag av SH Pension visar att 75 procent av kvinnorna uppger att de är lite eller inte alls insatta i hur deras tjänstepension är placerad.

Bland männen är motsvarande siffra 57 procent.

Läs även: Mellan 40 och 60? Det här ska du göra nu – enligt Pensionsmyndigheten. Dagens PS

Nästan alla unga kvinnor saknar koll

96 procent av kvinnorna mellan 18 och 34 år uppger att de har dålig koll på sina tjänstepensionsplaceringar. Bland jämnåriga män är andelen 79 procent.

Undersökningen, som genomfördes av Novus i maj 2026 med 1 032 deltagare, visar också att oron är särskilt stor bland kvinnor mitt i livet.

I åldersgruppen 50-64 år känner sig 49 procent av kvinnorna otrygga med sina pensionsplaceringar, jämfört med 36 procent av männen.

”Det finns fortsatt en stor okunskap kring tjänstepensionen och det gäller både män och kvinnor”, konstaterar Eva Fluhr, pensionsspecialist på SH Pension.

Hon menar att pensionssystemets komplexitet och det faktum att pensionen ofta känns avlägsen bidrar till okunskapen.

ANNONS

Missa inte: Föräldrarna gav bort pengarna – nu kräver staten tillbaka dem. Dagens PS