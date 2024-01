Var tredje mäklare vill byta jobb

Företag

Nytt lyft för flyget under fjolåret

Det svenska flyget återhämtade sig ytterligare efter pandemin under förra året, visar Swedavia-statistik. Enligt flygoperatören flög över 32 miljoner passagerare via Swedavias flygplatser 2023, vilket uppges vara en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Det uppges motsvara en nivå som är cirka 80 procent av den före pandemiutbrottet. “Flygets återhämtning fortsatte under 2023 med …