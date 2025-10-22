SEO-byrån Pineberrys kunder tar storslam när Svenska SEO-priset delades ut tidigare i veckan. Precis som förra året vann fyra av Pineberrys kunder.
Storslam för Pineberrys kunder på Svenska SEO-priset
Svenska SEO-priset delas ut varje år till framstående sajter där fokus ligger på organisk synlighet på sökmotorer som Google. Precis som förra året vinner fyra kunder till SEO-byrån Pineberry pris i sina respektive kategorier.
Bland Pineberrys vinnare hittar vi både större bolag och mindre aktörer. Så här säger vår Head of SEO Björn Bydén om dessa utmärkelser:
“Vi har som ambition att vara en partner som både större och mindre företag kan vända sig till när de behöver hjälp med SEO och digital marknadsföring. Att vi återigen har fyra kunder med vitt skilda förutsättningar som lyckas vinna Svenska SEO-priset visar att vi lyckas leverera på den ambitionen.”
Vinnarna
Bilprovningen vinner i kategorin Bil & Motorfordon med följande motivering från juryn:
Fjolårets vinnare i kategorin Bil & Motorfordon fortsätter att växa sin SEO-trafik stabilt och är tillbaka i år igen. Stort grattis Bilprovningen!
Filmstaden vinner i kategorin Media & Underhållning med motiveringen:
Med en stabil synlighet och över 100 000 besökare organiskt så tar vinnaren i kategorin Media & Underhållning hem vinsten. Grattis Filmstaden!
Nordisk Textil vinner i kategorin Möbler & Inredning och motiveringen är:
I den konkurrensutsatta kategorin Möbler & Inredning med många stora spelare så sticker vinnaren ut med en väldigt fin tillväxt och bra synlighet. Ett välförtjänt grattis till Nordisk Textil!
ABAX vinner SEO-priset i kategorin Mjukvara & Teknik där juryns motivering lyder:
I kategorin Mjukvara & Teknik har vinnaren en kraftig tillväxt i ett väldigt nischat område där de syns i toppen på viktiga sökord för deras affär. Grymt jobbat ABAX!
Stort grattis önskar Pineberry alla vinnare!
I juryn till Svenska SEO-priset 2025 ingick Henrik Vikström, Sofie Predikaka, Joel Tukiainen, James Perrott och Denise Lyrén.
För ytterligare information kontakta: Michael Wahlgren, grundare Pineberry, [email protected]
Pineberry är ett av Sveriges ledande företag inom datadriven digital marknadsföring. Sedan 2007 har vi hjälpt hundratals företag att växa och drivit utvecklingen genom transparenta, kunskapsbaserade och resultatdrivande lösningar. På Pineberry börjar vi alltid i våra kunders affär och identifierar den bästa strategin för att nå både mätbara resultat och hållbar tillväxt. Sedan leder vi våra kunder hela vägen dit. Vi är 60 kollegor som sitter vid Slussen i centrala Stockholm.
