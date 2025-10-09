Den storskaliga förnybara energin – tillsammans med energilagring och flexibilitet – ger bäst förutsättningar för att Sverige snabbt ska genomföra elektrifieringen och klimatomställningen med konkurrenskraftiga elpriser till industri och hushåll.
På måndag öppnas dörrarna till Green Power Sweden Summit 2025 (tidigare VIND)
Den 13–14 oktober samlas 800 deltagare från energibranschen, politiken, offentlig sektor och akademin på Green Power Sweden Summit i Stockholm Waterfront Congress Centre.
Green Power Sweden Summit bygger vidare på arvet från den tidigare konferensen VIND, som länge varit den främsta arenan för den svenska energiomställningen och som samlade landets vindkraftsbransch. Nu markeras ett nytt kapitel efter sammanslagningen mellan Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker, och bildandet av den nya organisationen Green Power Sweden. Läs mer om Green Power Sweden här.
På scen står några av Europas mest tongivande röster inom energiomställningen – tillsammans med svenska företagsledare och beslutsfattare.
Höjdpunkter och talare på scen
- Giles Dickson, vd för WindEurope, och Walburga Hemetsberger, vd för SolarPower Europe, som delar sina globala insikter om energisystem och förnybar tillväxt. Tid i seminarieprogrammet: kl. 9:10–9:40.
- Magdalena Andersson, oppositionsledare och partiledare för Socialdemokraterna. Tid i seminarieprogrammet: kl. 11–11:20.
- Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv. Tid i seminarieprogrammet: kl. 11:20–11:35.
- Maja Lundbäck, statssekreterare till energiminister Ebba Busch om regeringens perspektiv på energiomställningen. Tid i seminarieprogrammet: kl. 15:20–15:40.
- Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, som analyserar hur energiomställningen påverkar landets attraktivitet för kapital och industrins investeringsbeslut. Tid i seminarieprogrammet: kl. 13:10–13:25.
Du hittar hela konferensens program via denna länk. Skrolla ner på sidan för att nå programmet.
Journalister har möjlighet till intervjuer med talare, både före och efter seminariepass, samt att bevaka det fullspäckade programmet.
Pressanmälan
Media är varmt välkomna att delta under konferensen andra dag, 14 oktober. Vid intresse – kontakta presskontakt Matilda Killander.
Tre huvudteman – avgörande för Sveriges energiomställning
På Green Power Sweden Summit 2025 dyker vi ner i de frågor som verkligen avgör om Sverige kan nå sina mål för elektrifieringen. Programmet är indelat i tre tematiska block som kopplar politik, marknad och praktiskt genomförande med industrins och samhällets behov.
- Energipolitik, geopolitik och säkerhet – hur vi säkrar ett stabilt och resilient elsystem i en föränderlig värld.
- Konkurrenskraft, elmarknad och investeringar – vilka villkor som krävs för att investeringar i förnybart ska kunna växa och bidra till svensk tillväxt.
- Vägar till effektivare tillståndsprocesser – hur vi kan göra det enklare att gå från idé till färdig elproduktion, med kommuner, regioner och myndigheter som nyckelaktörer.
För mer information, kontakta:
Matilda Killander ([email protected]), presskontakt & Public Affairs-koordinator, Green Power Sweden
073-024 94 73
Branschorganisationen för vind, sol och lagring i Sverige
Green Power Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring. Vi har ca 180 medlemsföretag. Vi är en samlande röst i debatten för ett modernt energisystem som växer i takt med samhällets ökande behov av mer el. Vi arbetar för att den fulla potentialen för konkurrenskraftig förnybar elproduktion, tillsammans med lagring och flexibilitet, tas till vara i Sverige. Vi vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Green Power Sweden bildades 2025 när Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker samlades under samma organisation och en ny samlande röst för storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring tog form.
