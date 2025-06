Evelina Bernardo och Lisa Sundell vinnare av Pineberry Stipendium

För sjätte året delar Pineberry ut ett stipendium för den bästa uppsatsen inom digital marknadsföring. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och belöna studenter som bidragit med nya kunskaper inom branschen.

Med sin uppsats ”The Role of Search Engine Optimization in Enhancing Brand Equity: An Exploratory Study” är Evelina Bernardo och Lisa Sundell årets vinnare av Pineberry Stipendium. Uppsatsen, skriven vid Handelshögskolan i Stockholm, visar hur SEO på ett effektivt sätt kan öka företags varumärkeskapital.

Studien baserades på kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom SEO-branschen och kompletterades med en kvantitativ skrivbordsstudie för att validera resultaten. Juryns motivering lyder:

“Det finns mycket forskning kring varumärkeskapital (brand equity) utifrån ett bredare marknadsföringsperspektiv, men det finns ett gap i forskningen i hur SEO påverkar företags varumärkeskapital.

Uppsatsen visar att ett systematiskt och långsiktigt arbete med SEO genom icke-varumärkesrelaterade sökord leder till en ökning i volymen av varumärkessökningar, vilket i sin tur stärker varumärkeskapitalet.

Evelina och Lisa bidrar med nya kunskaper till vårt ämnesområde, något vi är mycket tacksamma för.”

Juryn består av Björn Bydén, Katarina Fredén, Linnea Grankvist, Benjamin Mulder och Michael Wahlgren som alla jobbar med digital marknadsföring på Pineberry.

Stort grattis Evelina och Lisa från juryn och hela Pineberry!



Läs Evelinas och Lisas vinnande uppsats här.



Alla vinnare av Pineberry Stipendium:

2019: Isabella Borrego och Anna Hamnå: ”Vad skapar värde i innehåll på Instagram?”

2020: Amanda Randler och Paula Wallin: ”Influencer Marketing – Lojalitetsbyggande för Influencer eller Varumärke?”

2021: William Broman och Philip Eriksson: ”Will I stay or will I churn?”

2022: Moa Stahlberg och Fanny Linton: ”Framework for Startups in Digital Marketing”

2023: Caroline Dahlén och Tilda Oltegen: ”För fri opinionsbildning och rättvisa val”

2024: Evelina Bernardo och Lisa Sundell: ”The Role of Search Engine Optimization in Enhancing Brand Equity: An Exploratory Study”



