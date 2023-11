Hon red en över 13 meter hög våg och slog rekord

I januari i år, när 31 åriga Laura Enver surfade vid Oahu, Hawaii, slog hon ett sju år gammalt surfarrekord med 30 centimeter, det rapporterar BBC.

Hamnar i Guiness rekordbok

Hon paddlade in i den 13,3 meter höga vågen. Att paddla in i en våg innebär att surfaren går in i vågen utan hjälp, till skillnad från när de bogseras in av en vattenskoter och därmed kan komma åt större vågor.

Vid en ceremoni i Sydney, Australien, certifierades Laura Envers bedrift av Guinness rekordbok.

Hon började surfa i 11-årsåldern och har vunnit flera juniortävlingar.