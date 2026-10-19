Verkstadsprofilens nionde konkurs – skatteskuld på 705 000 kronor

Fem år senare sattes det första av hans bolag i konkurs – efter följde nästan en konkurs per år fram till 2021. Däribland Drammen Bilservice, som gick i konkurs både 2014 och 2017. Två år senare, 2019, gick även Drammen Bilservice 2 i stöpet.

Samtliga av mannens bolag verkar ha varit verksamma inom bil- och fordonsbranschen, utom ett. I den digra listan över konkursbolag som 62-åringen har i bagaget återfinns bland andra Solberg Bildeler, Buskerud Motorteknikk samt All Natural Pharma – en hälsokostbutik som slutade i tvångsinlösen 2020.

Skuld på 705 820 kronor – struntade i konkursförhandlingen

I mitten av september i år fick tingsrätten i Buskerud ytterligare en konkurs att hantera. Dramco Båt og Bil startades 2016, och har sedan dess samlat på sig en skatteskuld på motsvarande 705 820 kronor. Att komma i kontakt med ägaren visade dock sig bli en utmaning. Tingsrätten försökte delge mannen digitalt, fysiskt och över telefon – utan framgång.

I början av oktober lyckades man dock komma i kontakt med 62-åringen, som inte protesterade mot konkursbeslutet. Han hade dock inga planer på att delta i förhandlingarna, som fick genomföras utan honom.

Flera av de tidigare konkurserna har polisanmälts, men utan att det lett till någon rättslig påföljd. Han har även tilldelats konkurskarantän vid tre tillfällen. Förbuden har hindrat honom från att starta aktiebolag eller ta på sig roller som styrelseledamot eller vd i nya bolag. Trots det drivs verksamheten vidare i ytterligare ett bolag, Dramco Auto.

Inte heller Dramco Auto verkar vara speciellt ekonomiskt starkt. Där ska man ligga back cirka 4,5 miljoner kronor de senaste fyra åren.

Norska konkurser minskar, Sverige ökar

Generellt sett minskar antalet konkurser i Sverige under 2026 jämfört med 2025, enligt statistik som Creditsafe presenterar. Men bilhandlarna sticker ut som bransch och rör sig åt andra hållet. Hittills i år har 163 konkurser registrerats bland bilhandlare, föregående år var siffran 151.

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Också verkstäderna lider av den tuffa marknaden. 181 verkstadskonkurser i år, och 168 förra året.

I Norge är utvecklingen den motsatta. Förra årets andra kvartal registrerades 177 konkurser bland bilhandlare och verkstäder, i år var siffran något lägre: 141, enligt norska statistikmyndigheten SBB.