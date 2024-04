Toyotas klassiker blir hybridbil

Efter sex generationer och tre miljoner sålda bilar är det nu dags för klassikern Toyota 4Runner att få sig ett rejält ansiktslyft.

4Runner kommer nu äntligen, som sista modell ut, att få linjer som passar väl in i Toyotas övriga modellprogram, där likheterna med halvsyskonet Tacoma är tydliga.

Det är både en stor, bred och kaxig front du får i bakrutan. (Foto: Toyota)

I Toyotas stora modellportfölj är det fem av bilarna som är anpassade för det lite tuffare livet på och vid sidan av vägen.

Modellerna Tacoma, Tundra, Land Cruiser, Sequoia och 4Runner kallas internt för “Five Brothers” där just 4Runnern räknas som den mest familjevänliga.

Bättre utsläpp

För att möta den gamla kritiken bilen fått för sina dåliga utsläppsvärden, motoriserar nu Toyota den nya generationen med hybriddrift.

Det är fortfarande en grov bil på insidan. Skärmen känns fortfarande ditsatt i efterhand. Lite märkligt på en nydesignad bil. (Foto: Toyota)

Basen kommer vara tillverkarens 2,4-liters turbomaskin som sätter fart på bilen, tillsammans med en 48 hästars elektrisk maskin som är kopplad till samma åttaväxlade automatlåda.

Den nya 4Runner kommer släppas på marknaden i nio modeller; SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Off Road, TRD Off Road Premium, Limited, Platinum, TRD Pro, and Trailhunter, och kommer byggas i Toyotas japanska fabriker.

När den kommer till Sverige är ännu okänt.

Toyota satsar dock inte bara i det grövsta segmentet. Det kommer även ut en serie mini-mini-bilar från märkets dotterbolag Daihatsu, som du kan läsa om här.

Läs också mer om den nya 4Runner här.