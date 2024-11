Bakom kulisserna på Mazda: Så skapades ND Miata

“Vad vill vi ha?”

Istället för att fokusera på kundernas feedback och marknadsundersökningar, bestämde sig teamet bakom ND för att utgå från sina egna önskningar och visioner.

Dave Coleman, Vehicle Dynamics Manager på Mazda North American Operations, berättar att de identifierade tre kundtyper: de som ville ha en söt cabriolet, de som ville ha en renodlad sportbil och de som såg Miata som en liten GT-vagn.

Yamamoto förklarar att de gick tillbaka till grunden och frågade sig varför NA var så populär. Svaret var enkelt: den erbjöd en fantastisk körglädje. Därför blev konceptet för ND “Joy of the moment, joy of life”.

En global insats

Designen av ND Miata var resultatet av en intensiv diskussion mellan Mazdas designstudios i Japan och USA.

Masashi Nakayama, chefsdesigner på Mazda, berättar att det japanska teamet ville återgå till den ursprungliga filosofin, medan det amerikanska teamet ville ha en sportbil med större försäljningspotential.

Derek Jenkins, tidigare designchef på Mazda North American Operations, förklarar att de ville ge ND ett mer modernt och kraftfullt utseende, medan det japanska teamet ville skapa en modern tolkning av NA.

Det amerikanska teamet lyckades övertyga sina japanska kollegor genom att presentera resultat från intervjuer med bilentusiaster, som visade att Miata ofta uppfattades som en “frisörsbil” och saknade “street respect”.

Spara in på vikten prio

Under utvecklingen av ND Miata var Mazda-ingenjörerna besatta av att spara vikt. De utarbetade en “gramstrategi”, där de strävade efter att spara vikt överallt där det var möjligt. Tanken var att alla dessa gram skulle adderas till kilogram.

Yamamoto förklarar att den största utmaningen var att göra bilen så liten och lätt som möjligt. Målet var att hålla vikten under ett ton.

Det finns otaliga exempel på hur gramstrategin tillämpades. Vindrutans bas har hål borrade där ingen kan se dem, avgasrören saknar dekorativa detaljer, backspegelhuset är tunnare, batteriet har inget skydd och hjulen har fyra istället för fem bultar.

“I Japan kör vi inte lika fort”

Förutom designen var motorn en annan punkt där det japanska och amerikanska teamet hade olika uppfattningar.

Yamamoto ville ursprungligen bara ha en 1,5-litersmotor, men det amerikanska teamet argumenterade för en 2,0-litersmotor för att möta kundernas behov på den amerikanska marknaden.

Coleman förklarar att en 1,5-litersmotor skulle ha varit för svag för den amerikanska marknaden, medan Saito menar att Miata inte behöver mycket kraft eftersom den är rolig att köra även i låga hastigheter.

Yamamoto gav till slut med sig och Mazda lade till en 2,0-litersmotor som tillval, men beslutet kom sent i utvecklingen.

Mjuk och följsam Miata

Till skillnad från många moderna sportbilar, som har blivit allt styvare i jakten på prestanda, har Miata behållit sin mjuka fjädring.

Saito förklarar att de fokuserar på körning i verkligheten och föredrar en mjuk chassis med god komfort och lång fjädringsväg.

Yamamoto menar att mjuk fjädring gör att alla kan njuta av bilen och maximera kontakten med vägen under alla förhållanden.

Miata – en ikonisk sportbil

ND Miata lanserades den 3 september 2014 och har sedan dess sålts i över 270 000 exemplar. Bilen har hyllats av kritiker och vunnit många utmärkelser.

En ny Miata är på väg, men Mazda har inte meddelat någon tidsplan. Den kommer att vara elektrifierad i någon form.

Tio år efter lanseringen reflekterar skaparna av ND Miata över dess arv. Coleman är nöjd med att bilen har tagits emot så väl och att den har förstärkt deras vision. Saito betonar att de har varit konsekventa med sin filosofi från början och att de inte kommer att ändra sig i framtiden.

Nakayama beskriver ND Miata som ett mirakel och hyllar alla som har bidragit till dess framgång. Yamamoto menar att de lyckades fokusera på den mänskliga aspekten av bilen och skapa en körupplevelse som berör.

