Oljenationens satsning – flådiga elbilar

Ambitionerna är storslagna för det saudiska elbilsbolaget Ceer – 170 000 fordon om året i fabriken i den ekonomiska zonen King Abdullah Economic City och omkring 30 000 nya jobb.

Bakom satsningen står den statliga investeringsfonden PIF och taiwanesiska Foxconn. Och att oljepengar används till elbilssatsningar är inte så konstigt, enligt statsvetarprofessorn Steffen Hertog vid London School of Economics, som studerar den ekonomiska politiken i Mellanöstern.

”Ceer kommer inte att göra någon större skillnad för den globala oljeförbrukningen; de försöker tillgodose en efterfrågan som ändå ökar, så det finns ingen omedelbar finansiell eller kommersiell konkurrens. Saudiarabien investerar också – mer kraftfullt och framgångsrikt – i förnybar energi, inklusive i länder utomlands som importerar olja från landet”, säger han i en mejlintervju med TT.

Dyra modeller

Ceer samarbetar också med internationella jättar som BMW och Hyundai. Målet är att även underleverantörer i stor utsträckning ska vara inhemska, för att bygga upp ett lokalt ekosystem.

De två första modellerna som kallas Exobot, en SUV respektive sedan, visades upp i september och går nu att boka i hemlandet. Accelerationen är 0–100 på nedåt 2,6 sekunder och räckvidden 670 kilometer. Prislappen är dock saftig, utgångspriset är norr om motsvarande miljonstrecket.