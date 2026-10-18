Oljenationens satsning – flådiga elbilar
Saudiarabiens sprillans nya elbilsmärke har öppnat sin första butik i huvudstaden Riyad.
De två första lyxiga modellerna har visats upp, men konkurrensen är stenhård.
Ambitionerna är storslagna för det saudiska elbilsbolaget Ceer – 170 000 fordon om året i fabriken i den ekonomiska zonen King Abdullah Economic City och omkring 30 000 nya jobb.
Bakom satsningen står den statliga investeringsfonden PIF och taiwanesiska Foxconn. Och att oljepengar används till elbilssatsningar är inte så konstigt, enligt statsvetarprofessorn Steffen Hertog vid London School of Economics, som studerar den ekonomiska politiken i Mellanöstern.
”Ceer kommer inte att göra någon större skillnad för den globala oljeförbrukningen; de försöker tillgodose en efterfrågan som ändå ökar, så det finns ingen omedelbar finansiell eller kommersiell konkurrens. Saudiarabien investerar också – mer kraftfullt och framgångsrikt – i förnybar energi, inklusive i länder utomlands som importerar olja från landet”, säger han i en mejlintervju med TT.
Dyra modeller
Ceer samarbetar också med internationella jättar som BMW och Hyundai. Målet är att även underleverantörer i stor utsträckning ska vara inhemska, för att bygga upp ett lokalt ekosystem.
De två första modellerna som kallas Exobot, en SUV respektive sedan, visades upp i september och går nu att boka i hemlandet. Accelerationen är 0–100 på nedåt 2,6 sekunder och räckvidden 670 kilometer. Prislappen är dock saftig, utgångspriset är norr om motsvarande miljonstrecket.
Svåra projekt
Det går att ifrågasätta tajmingen. Planerna på Ceer presenterades i en tid då Kina inte var lika dominant. Saudiska satsningar har också haft ett blandat resultat, med en del spektakulära haverier de senaste åren.
”Många gigaprojekt har bekymmer, men andra mindre synliga processer i diversifieringen går faktiskt ganska bra, inklusive när det gäller den lokala konsument- och tjänstesektorn och islamisk turism. Ceer har varit ett av de mer teknologiskt ambitiösa projekten, och de är svåra”, säger Hertog.
Vision 2030 är Saudiarabiens plan för att bredda sin ekonomi bort från oljan, som förra året stod för drygt 70 procent av varuexporten.
De spektakulära satsningarna beräknas kosta uppemot 2 biljoner dollar och innehåller satsningar på bland annat turism, sport och tech.
Den senaste tiden har Saudiarabien dragit ned på flera satsningar, som golftouren LIV och planerna på en fotbolls-VM-arena ovanpå att den planerade staden ”The Line” uppges ha skrotats.
Källa: Mees, Bloomberg.