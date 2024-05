Gasbussar exploderar – nu ska 56 bussar skrotas

Historia

Skulle renovera källaren – hittade mammutben

I en liten by i Österrike har ett otroligt arkeologiskt fynd skapat rubriker. Man hittade nämligen stenåldersmammutar under en källarrenovering. Det var under renoveringen av Andreas Pernerstorfers vinkällare som han snubblade över det oväntade fyndet. Bland jord och betong hittade han nämligen hundratals ben från mammutar. “Först trodde jag att det var en träbit. Men …