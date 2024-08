Ford Mustang Mach-E krossar Guinness världsrekord

Förra året satte kinesiska Zeekr rekordet med 907,3 mil i Hangzhou, Kina. Men nu är det alltså Ford Mustang Mach-E som regerar.

Noggrant dokumenterat

“Rekordet dokumenterades noggrant med verifierad video, mätarställningar, GPS och batterinivådata från Webfleet”, sa de nya rekordhållarna. Guinness World Records har bekräftat att detta är den längsta resan av en elbil på en enda laddning.

Varför just Mach-E Premium Extended Range?

Den här varianten valdes för sin effektiva enkelmotor och stora 91kWh-batteri. Under resan snittade den hela 10,05 mil per kilowattimme, långt över de vanliga 6,1 mil per kWh enligt WLTP.

Bilen fortsatte att köra 33,8 mil trots att batteriet visade 0% kapacitet. Dessutom bidrog de mindre 18-tums hjulen till bättre komfort under resan. Och däcken? Bridgestones energieffektiva EV-däck.

Två stolta män poserar vid bilen som slagit rekord. (Foto: Webfleet)

Körning på allmänna vägar

Rekordkörningen ägde rum på allmänna vägar i Norfolk, Lincolnshire, Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire och Cambridgeshire. En mix av vägtyper valdes för att efterlikna verkliga körförhållanden, enligt Webfleet.

Rekordförare med erfarenhet

Bakom ratten på Mustang Mach-E satt Kevin Booker och Sam Clarke, som redan har flera rekord för bränsleeffektivitet och elbilsresor. Senast satte de rekordet för eldrivna skåpbilar med en 500-mils körning i en Fiat E-Scudo.

Andra imponerande prestationer

Detta är den verifierat längsta distansen som körts av en elbil i produktion. Men det är värt att nämna att Mercedes-Benzs strömlinjeformade EQXX-koncept körde hela 1202 mil på en enda laddning från Stuttgart till Silverstone 2022.