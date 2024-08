Extra kraft i din Mach-E GT för 10 900 kr

Ford har avslöjat att 2024 Mustang Mach-E GT kan få en “prestanda-uppgradering” vid köpet eller efteråt. Det handlar om “innovativ termisk modellering av drivlinan och styralgoritmer” tillsammans med extra 135 Nm vridmoment. Det är Carscoops som skriver om detta.

Du behöver inte vara så ledsen för att du köpt en Mach-e. Nu kan du uppgradera med ett litet köp i appen. (Foto: Ford)

Snabbare än Model Y Performance

Ford säger att detta gör att den elektriska crossovern kan accelerera från 0-100 km/h på 3,3 sekunder och köra en kvartsmil på 11,8 sekunder i 183 km/h. Imponerande siffror! Ford påpekar att uppgraderingarna gör Mach-E GT snabbare än Tesla Model Y Performance. Men, de glömde nämna att Mach-E GT börjar på cirka 605 000 kr – innan uppgraderingen – medan Tesla börjar på cirka 566 000 kr.

Oklart pris

Ford nämnde inte priset på uppgraderingen, men videon antyder att det kostar cirka 10 900 kr. Inte så illa, med tanke på att Mercedes EQE-kunder kan få extra 60 hk för cirka 660 kr per månad, 6 600 kr per år eller 21 400 kr för bilens livstid. På samma sätt kan EQS-ägare låsa upp ytterligare 80 hk för cirka 990 kr per månad, 9 900 kr per år eller 32 500 kr för livet.

In i appen och klicka på köp bara. (Foto: Chet Dhruna)

Även om dessa priser inte är billiga, ger flexibiliteten kunderna möjlighet att testa den extra prestandan innan de spenderar stora summor. Det hade varit trevligt om Ford gjort något liknande.