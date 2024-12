Experterna varnar – svagaste siffrorna på 44 år

Den brittiska bilindustrin har haft det tufft under en längre period, och nu har de svagaste produktionssiffrorna på 44 år registrerats. Enligt branschorganisationen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) tillverkades endast 64 216 bilar i november, vilket motsvarar en minskning på 30,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Flera orsaker bakom bilindustrins nedgång

Nedgången kan tillskrivas en rad olika faktorer. SMMT pekar bland annat på strategiska produktbeslut, svaghet på viktiga globala marknader och kalenderjusteringar. Dessutom ökade produktionen markant i november 2023, då covid-relaterade problem i leveranskedjan minskade.

Trots den negativa trenden tillverkades 19 165 batterielektriska bilar, laddhybrider och hybrider under november, vilket motsvarar nästan en tredjedel av den totala produktionen.

Elektrifieringen går framåt – men i långsammare takt

Hittills i år har brittiska bilfabriker producerat över en kvarts miljon elektrifierade fordon. Det är dock en minskning med 19,7 procent jämfört med samma period 2023. Minskningen förklaras bland annat av modellbyten.

Totalt sett har bilproduktionen i Storbritannia minskat med 12,9 procent under årets första elva månader. Det innebär att 734 562 bilar har tillverkats, vilket är 108 787 färre än under motsvarande period 2023 och nästan en halv miljon färre än 2019.

Många kända märken tillverkas i Storbritannien

Flera stora internationella bilmärken har produktion i Storbritannien, däribland Toyota, Nissan, Honda, Mini och Jaguar Land Rover. Dessutom finns en rad mindre nischade märken som Aston Martin, McLaren, Bentley, Rolls Royce, Lotus, Catherham och Morgan.

ANNONS

SMMT menar att nedgången var väntad, med tanke på omstruktureringen inom den globala bilindustrin. Fabriksstängningar i Storbritannien och övergången från förbränningsmotorer till elbilar spelar också in.

Läs också:

Knepen som kan sänka din skatt nästa år. News 55

Global våg av klimatskepticism hotar världens miljömål. Realtid