Clarkson, Hammond och May skiljer sig

Vi har vetat att detta var på gång ett tag, men nu är det officiellt: Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May går skilda vägar. Den 11 juli lämnade trion, känd för att göra “Top Gear” till en internationell hit, in papperen för att upplösa deras produktionsbolag, W. Chump & Sons, rapporterar Daily Mail. Och därmed är en era som sträcker sig över 21 år över.

Det kommer mer av herrarna

Det betyder dock inte att vi inte kommer att se mer från Clarkson, Hammond och May. Deras Zimbabwe-special för “The Grand Tour” har ännu inte sänts, även om vi inte är säkra på hur bra den kommer att vara.

Bild och bil från deras liveshow de turnerade med. (Foto: Morten Holm/NTB/TT)

Deras senaste special, Sand Job, var inte så dålig som vi först trodde, men den var ändå ganska intetsägande och lätt att glömma. Men det är trions sista gemensamma projekt, så vi kan inte tänka oss att kvaliteten kommer att hindra de flesta från att titta ändå.

Vad ska de göra i stället?

När det gäller soloprojekt har Clarkson fortfarande “Clarkson’s Farm” och har tydligen just köpt en pub. Förhoppningsvis har han lärt sig att hålla händerna i styr, annars kan det sluta illa.

Hammond verkar inte ha något nytt på gång inom den närmaste framtiden men har arbetat med flera andra projekt de senaste åren, inklusive “The Great Escapists,” “Richard Hammond’s Crazy Contraptions” och “Britain’s Beautiful Rivers with Richard Hammond.”

James May fortsätter samtidigt att arbeta på “James May: Our Man in…” och “James May: Oh Cook!”

Bara för att Clarkson, Hammond och May lämnar “The Grand Tour” betyder det dock inte att showen nödvändigtvis är över. Amazon har antytt ett tag att de kommer försöka att återuppliva serien med nya värdar. Vi kan inte föreställa oss att det kommer att gå bra, särskilt med tanke på hur “Top Gear” kämpade efter att Clarkson fick sparken och de andra två sa upp sig. Men man vet aldrig. Kanske är nya värdar och författare med nya idéer precis vad “The Grand Tour” behöver.