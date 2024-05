Bugattis hyllning till ikonen

Det är sant att detta inte är första gången Bugatti ger sig i kast med ett Sur Mesure-projekt. Faktum är att det finns en lång rad historiska godbitar att utforska.

Men just denna Chiron, döpt till “55 One of One”, tar sin inspiration från en alldeles särskild ikon: den legendariska Type 57 SC Atlantic, det skriver Car and Driver om.

Rent utseendemässigt kanske den inte får folk att titta upp från mobilerna, i alla fall inte i Monaco, men det ska tydligen ligga i detaljerna denna gång. Bilen ser nämligen ut som vilken Chiron som helst.

En hyllning till Jean Bugatti

Under den kreativa processen gick Bugatti varsamt fram och utvecklade samt moderniserade utvalda element från Type 55. Målet var att skapa en bil som inte bara är en tydlig spegling av vår moderna tid, utan också en respektfull hyllning till Jean Bugattis banbrytande arbete. Samtidigt bevarades det unika Bugatti-DNA:t, vilket är själva kärnan i varje Sur Mesure-projekt.

Den är lackerad i en stark gul färg och svart och ska tydligen då inspireras av Type 55. Dessutom är siffran 55 synbar lite överallt på bilen.

Man skulle ju vilja ha en av varje! (Foto: Bugatti)

55 ska synas men också inte synas

Den invecklade processen kräver inte bara precision utan även gedigen expertis för att uppnå en sömlös blekningseffekt.

Denna effekt spelar en viktig roll då den på avstånd får “55”-mönstret att smälta in och få skärmarna att framstå som svarta, precis som på den ursprungliga Type 55.

