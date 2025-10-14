Japanska och amerikanska forskare har hittat två typer av stamceller som styr hur tänder och käkben växer fram. Upptäckten kan bana väg för framtidens tandvård – där förlorade tänder en dag kan växa tillbaka naturligt.
Stamceller som kan få tänder att växa tillbaka?
Forskare har gjort en upptäckt som kan ta tandvården in i en helt ny era. De har identifierat två olika typer av stamceller som tillsammans ansvarar för att bilda tandrötter och det käkben som håller fast tänderna på plats, rapporterar Sci Tech Daily.
Upptäckten väcker hopp om framtidens regenerativa tandvård – alltså möjligheten att få nya tänder att växa fram naturligt. Det är något som länge har setts som en dröm inom tandläkekonsten, eftersom dagens implantat och proteser inte kan ersätta känslan och funktionen hos en riktig tand.
Två olika stamcellstyper
Bakom studien står en internationell forskargrupp ledd av Mizuki Nagata vid Institute of Science Tokyo och Dr. Wanida Ono vid University of Texas Health Science Center i Houston, tillsammans med kollegor från flera andra universitet.
Forskarna använde genetiskt modifierade möss och avancerade tekniker som gör det möjligt att följa hur stamceller utvecklas och specialiserar sig. På så sätt kunde de se hur celler vid tandrotens spets – den så kallade apikala regionen – organiserar sig och styrs av olika kemiska signaler.
Det visade sig att två olika stamcellstyper arbetar sida vid sida: den ena bygger upp själva tandroten, medan den andra formar det alveolära benet som omger tanden och håller den fast i käken.
“Öppnar dörren för framtiden”
Resultaten ger en tydligare bild av hur tänder och käkben utvecklas naturligt, och kan på sikt leda till nya behandlingar där man med hjälp av kroppens egna stamceller kan reparera eller till och med odla fram hela tänder.
“Våra resultat ger en ny förståelse för hur tandrötter bildas och öppnar dörren för framtidens stamcellsbaserade behandlingar av tandpulpa, tandkött och ben”, säger Mizuki Nagata till Sci Tech Daily.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
