Spanien slår rekord i transplantationer

År 2023 genomförde Spanien hela 5 851 organtransplantaioner. Spaniens hälsominister Monica Garcia sade på onsdagen att det är en ökning med 9 procent jämfört med 2022, det skriver Reuters.

En föregångare

Spanien har världens högsta andel donatorer, 2023 var andelen 48,9 per miljon människor, enligt hälsoministern.

Spanien har en befolkning på 48 miljoner, ändå kommer 1 av 4 donatorer i EU och 5 procent av alla donatorer i världen härifrån.

Det finns olika anledningar till att Spanien leder vägen inom det här området, de har bland annat transplantationskoordinatorer på sina sjukhus.

Spanjorerna har också förbättrat sin expertis inom asystoli, alltså när hjärtat helt slutar slå, något som händer när donatorer dör efter hjärtstillestånd.

Monica Gracia sade att Spanien är det enda landet som utför alla typer av transplantationer från donatorer med asystoli.

När det gäller transplantationsaktivitet leder dock USA, där utfördes 130,7 transplantationer per miljon invånare under 2022, Spanien rapporterar 122,1 per miljon under 2023.

