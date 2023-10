Automatisering ska frigöra 100 000 vårdtimmar

Konsument

Därför kör vi mer men förbrukar mindre

Energimyndigheten har nu presenterat siffror kring hur vi körde på vägarna under 2022. Det handlar både om körda kilometer och om drivmedel. Under 2022 vara den totala mängden drivmedel vi använde i Sverige 5 procent lägre än under 2021. Faktum är att alla typer av drivmedel minskade under året, men procentuellt var minskningen störst för …