Lista: Miljardärerna som föll på eget grepp

“The richer they are, the harder they fall”, konstaterar Business Insider.

Som ett exempel på det, nämner de sedan John Foley, före detta vd för Peloton, som nyligen förlorade majoriteten av sin förmögenhet.

En förlust som han trots allt tycks ha tagit med viss ro.

Så är Foley förstås varken den första, eller den sista, miljardären i historien att förlora just miljarder. Att investera är och förblir förknippat med en stor portion risk. Marknaden kan svänga.

Med den distinktionen på plats, måste det dock sägas att vissa miljardärer, faktiskt lyckats förlora sina surt förvärvade miljarder helt på egen hand.

Här listar vi tre av dem.

Theranos i dag dömda vd Elizabeth Holmes i mars 2023. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT)

1. Elizabeth Holmes

Elizabeth Holmes, grundare och tidigare vd för Theranos, är det en gång så hyllade underbarnet som fullkomligt knockade Silicon Valley med sina innovativa blodanalyser.

När hon 2003 startade upp det amerikanska teknikhälsoföretaget lämnade hennes udda och något kantiga personlighet ingen oberörd. Inte heller investerarna.

Att bolaget under 2015 nådde en värdering på 9 miljarder dollar, eldade ytterligare på framgångssagan.