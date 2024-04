Företag

The Body Shop likvideras i Sverige

The Body Shop Svenska AB likvideras, rapporterar sajten Market med hänvisning till Bolagsverket och bolagets extrastämma. I februari 2024 ansökte The Body Shop UK om kurs, och därefter har många dotterbolag världen över följt efter, bland annat har Body Shop i Danmark och USA ansökt om konkurs, vilket Dagens PS rapporterat om. The Body Shops …