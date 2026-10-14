SSAB slår tillbaka efter polisrazzian: Arbetarna har rätt att jobba i Sverige

EU-regler kan avgöra tvisten

Arbetarnas juridiska företrädare hävdar att de omfattas av EU regler om utstationering.

Reglerna innebär under vissa förutsättningar att företag etablerade i ett EU-land får skicka anställda till ett annat medlemsland för tillfälligt arbete.

Enligt tidningen Arbetet är männen anställda av ett nederländskt företag, som anser sig ha rätt att skicka dem till Sverige.

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Deras svenska juridiska företrädare, Fabrizio Vittoria Beijer, har överklagat både avvisningsbesluten och besluten om förvar.

Polisen gör dock en annan tolkning. Myndigheten ifrågasätter bland annat om arbetarna har tillräcklig anknytning till den nederländska arbetsmarknaden för att omfattas av undantagen från svenska arbetstillståndskrav.

Hotar med skadestånd

Konflikten kan också få ekonomiska konsekvenser för svenska staten.

Den nederländska arbetsgivarens advokat Bart Maes riktar hård kritik mot polisinsatsen och anser att myndigheterna har agerat i strid med EU-rätten.

”Det här kommer verkligen inte att försvinna, svenska staten ska betala”, säger han till Arbetet.

SSAB uppger samtidigt att företaget, utifrån den information som finns tillgänglig, inte ser några indikationer på att bolaget har brustit i sitt ansvar.

Polisen fortsätter utredningen

Enligt Arbetet satt 19 av de filippinska arbetarna fortfarande i Migrationsverkets förvar den 14 oktober.

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Benjamin Prom, polisens samordnare vid centret mot arbetslivskriminalitet, framhåller att ärendet är komplicerat.

”Risken för utnyttjande och osund konkurrens ökar. Svenska företag som följer svenska arbetsvillkor kan inte konkurrera och det är systemhotande, säger i ett pressmeddelande enligt Byggnadsarbetaren.

”Vi utreder det här just nu och det är komplexa ärenden.”

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