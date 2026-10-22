Skattemyndighet ska stoppa falska råd från AI – "kostsamma fel"

När felaktiga svar sprids fritt på nätet riskerar vanliga medborgare att få nedslag på exempelvis sina deklarationer. Storbritannien vill skydda systemet från desinformation som kan leda till felaktiga utbetalningar eller uteblivna skatteintäkter.

Digitala rådgivare styr upp

Planen är nu att inrätta ”digitala ambassadörer” som ska ge korrekta råd till skattebetalarna i onlineforum som Reddit. Därtill vidtas åtgärder för att göra officiell information lättare att uppfatta av stora språkmodeller,.

”Där källor står i konflikt minskar förtroendet och risken för kostsamma fel ökar”, säger James Baker, chef för digital kommunikation på den brittiska skattemyndigheten, till nyhetsbyrån.

Nya riktlinjer för utvecklare

För att komma till rättegång med problemet ställs nu hårdare krav på de aktörer som utvecklar digitala verktyg. Myndigheterna trycker på att det behövs tydliga riktlinjer för hur artificiell intelligens får användas i skatterelaterade programvaror. Utvecklare förväntas vara helt transparenta med om deras produkter faktiskt använder generativ intelligens.

Ett annat centralt krav är att tekniken enbart baseras på tillförlitlig källdata som följer gällande lagstiftning. Programvarorna måste dessutom designas med mänsklig tillsyn och kontroll i alla led. Användarna ska tydligt upplysas om att det alltid är skattebetalarens eget ansvar att se till att skattedeklarationen blir korrekt.

Bloomberg berättar att omkring tre av tio britter har vänt sig till AI-chatbotar för ekonomisk rådgivning, enligt en undersökning från jämförelsesajten Finder. Influensers som framträdder i videor uppges driva på utvecklingen med felaktiga skatteråd.

Faran med att anförtro sig till AI

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Forskare och experter har länge varnat för att tekniken kan ställa till med stor skada om den lämnas okontrollerad. Risken är stor att felaktiga råd upprepas och framställs som sanningar eftersom algoritmbaserade system saknar verklig förståelse för skattereglernas komplexitet. När privatpersoner förlitar sig blint på genererade svar kan det resultera i dyra skattesmällar.

Den brittiska skattemyndigheten betonar därför vikten av att digitala assistenter endast fungerar som ett stöd för att vägleda användarna rätt. De får inte fatta faktiska beslut på egen hand. Målet är att säkerställa att medborgarna kan lita på den information de möter på nätet.