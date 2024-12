SJ har inte råd att stoppa allt tågkaos

Monica Lingegård, som hon heter, kan bara lova att SJ ska klara årets vinter bättre än förra året.

Då kom bara drygt hälften av alla tåg på Sveriges längsta sträckor fram i tid.

Is, snö och skadade tåg och brist på reservdelar och otillräckligt med personal att reparera tågen, det var bara några av problemen på listan under fjolårets kallaste månader, berättar SvD och lägger till frusna växlar, fel i signalsystemen och andra haverier till kaoset under Trafikverkets ansvar och som stoppade tågtrafiken, eller bidrog till att tågen inte höll tidtabellen.

SJ:s resenärer minst nöjda

Tidningen konstaterar att SJ:s kunder, föga förvånande, fällt sin dom över tågoperatören. Helstatligt ägda SJ AB hamnar på jumboplats bland svenska transportföretag i Svenskt kvalitetsindex.

Bolaget har, framgår det, vidtagit åtgärder för att förra årets magplask inte ska upprepas.

“Det kommer inte att vara tillräckligt. Under en vinter som vi hade förra året med kallt i hela landet under lång tid då kommer vi att ha utmaningar”, säger dock SJ:s vd Monica Lingegård till Svenska Dagbladet.

Om alla störningar ska upphöra genom SJ:s försorg, ja då blir tågbiljetterna för dyra och SJ lever på biljettintäkterna, deklarerar Lingegård.