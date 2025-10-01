Säkras vd: Stora förvärv ger negativt resultat

Försäkringsbolaget Säkra gjorde en 40-procentig resultatförbättring förra året, ändå blev det en förlust på 250 miljoner kronor, det skriver FinansWatch.

Förra årets stora förlust förklaras med att koncernen befinner sig på en expansionsresa och vd Eva Pantzar Waage, säger att ett relativt ungt företag, som Säkra, som medvetet gör stora förvärv, ofta har ett negativt resultat.

“Så länge vi fortsätter förvärva i den här takten är det svårt att visa ett positivt resultat eftersom avskrivningarna blir så omfattande. Men självklart minskar den effekten i takt med att vi får en större verksamhet så förvärven blir en mindre del”, säger hon till FinansWatch.

Hon förklarar att tanken är att bygga och att ju större bolaget är, och ju mindre andel förvärven som görs är i förhållande till totalen, desto bättre kommer resultatet bli.

Minusresultatet är inget problem

Säkras tillväxtplan fortsätter i snabbt tempo, men framöver kommer det bli något färre förvärv och mer fokus på organisk tillväxt, vilket är tvärtemot hur det varit historiskt.

Eva Pantzar Waage säger att de ständigt måste fokusera på både faktiska intäkter och kostnader, vilket de också gör.

“Själva minusresultatet är inte något problem i sig. Andra aktörer i branschen som har förvärvat aggressivt i Sverige har haft negativa resultat i 15–20 år. Det är en konsekvens av att förvärva i stor omfattning”, säger hon till FinansWatch.

Hon berättar att en av de viktigaste grundbultarna för organisk tillväxt är att de har en stor affär med 65 000 kundföretag och över 200 000 individ-kunder.