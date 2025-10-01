Dagens PS
Säkras vd: Stora förvärv ger negativt resultat

Eva Pantzar Waage, vd för försäkringskoncernen Säkra. Hon oroas inte av bolagets stora förlust
Eva Pantzar Waage, vd för försäkringskoncernen Säkra. Hon oroas inte av bolagets stora förlust. (Foto: Säkra)
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Eva Pantzar Waage, vd för Säkra, stressas inte av förra årets stora förlust på 250 miljoner kronor utan menar att det blir så när man gör stora förvärv.

Försäkringsbolaget Säkra gjorde en 40-procentig resultatförbättring förra året, ändå blev det en förlust på 250 miljoner kronor, det skriver FinansWatch.

Förra årets stora förlust förklaras med att koncernen befinner sig på en expansionsresa och vd Eva Pantzar Waage, säger att ett relativt ungt företag, som Säkra, som medvetet gör stora förvärv, ofta har ett negativt resultat.

“Så länge vi fortsätter förvärva i den här takten är det svårt att visa ett positivt resultat eftersom avskrivningarna blir så omfattande. Men självklart minskar den effekten i takt med att vi får en större verksamhet så förvärven blir en mindre del”, säger hon till FinansWatch.

Hon förklarar att tanken är att bygga och att ju större bolaget är, och ju mindre andel förvärven som görs är i förhållande till totalen, desto bättre kommer resultatet bli.

Minusresultatet är inget problem

Säkras tillväxtplan fortsätter i snabbt tempo, men framöver kommer det bli något färre förvärv och mer fokus på organisk tillväxt, vilket är tvärtemot hur det varit historiskt.

Eva Pantzar Waage säger att de ständigt måste fokusera på både faktiska intäkter och kostnader, vilket de också gör.

“Själva minusresultatet är inte något problem i sig. Andra aktörer i branschen som har förvärvat aggressivt i Sverige har haft negativa resultat i 15–20 år. Det är en konsekvens av att förvärva i stor omfattning”, säger hon till FinansWatch.

Hon berättar att en av de viktigaste grundbultarna för organisk tillväxt är att de har en stor affär med 65 000 kundföretag och över 200 000 individ-kunder.

Riskerna

Eva Pantzar Waage säger att det så klart finns risker med förvärva i en lågkonjunktur, exempelvis att ett bolag förvärvas på en viss nivå och att de, om marknaden är volatil, sedan inte lyckas hålla kvar bolaget där efter köpet.

Då blir det enligt henne per definition ett dyrt förvärv. Hon menar dock att det är sällan man bara tittar på det senaste året, utan man tittar snarare på hur bolaget har presterat de senaste åren.

“Så i praktiken skulle jag säga att det inte är någon jättestor risk och att det är någonting vi är duktiga på, med tanke på att vi gör så pass många förvärv. Största risken generellt handlar inte om resultatet, för det går alltid att hantera. Det handlar om att få in folk som inte passar in i företagskulturen eller som vill jobba på ett annat sätt med sina kunder”, säger hon till FinansWatch.

Säkra har nyligen gjort flera förvärv, den 28 augusti meddelade bolaget i ett pressmeddelande att de välkomnade Novu Sak och Novu Pension till koncernen.

Den 21 augusti meddelade Säkra i ett pressmeddelande att de förvärvar Peak AM Securities och Linné Kapitalförvaltning.

Bra fart på fusioner och förvärv hittills i år

Under första halvåret har de globala affärerna – fusioner och förvärv – ökat med nästan en femtedel till 1,8 biljoner dollar.
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

