Nytt rekordprojekt – 200 meter höga tornet

Högre än Turning Torso

Tornet har just nått sin fulla höjd på 200 meter, ganska exakt sju meter högre än Turning Torso i Malmö, men är än så länge ett skal.

Under november börjar arbetet med att installera bjälklag för totalt 29 våningsplan.

När produktionen drar i gång 2027 kommer tornet användas till att ge högspänningskablarna sitt viktiga isolerande hölje i en process där plast formas runt kablarna under högt tryck och hög temperatur.

”Otroligt spännande”

”Ett otroligt spännande projekt. Inte minst för tornet som blivit ett landmärke i Karlskrona, den komplexa grundläggningen och mycket höga produktionstakten”, sammanfattar Skanskas projektchef Jesper Blücher.

I projektet har man utnyttjat erfarenheten från stora komplicerade projekt som Öresundsbron och tunneln genom Hallandsåsen.

Same, same but different? Kanske det – den här gången gör man projektet på höjden i stället.

