Miljarder i skattepengar på spel i Northvolts kris

AP-fonderna investerare i Northvolt

För de statliga buffertfonderna, som uppges äga 3,7 procent av det konkurshotade företaget, är det inga roliga nyheter, skriver Di och konstaterar att fler av AP-fonderna pytsat in 5,8 miljarder kronor i Northvolt.

Statliga Vattenfall har, enligt artikeln, stoppat in åtskilliga miljoner, exempelvis gick energijätten in med 123 miljoner kronor tillsammans med Harald Mix investeringsbolag Vargas 2019, och två år före det klev Vattenfall in med 5 miljoner kronor i batterisatsningen.

Där utöver, uppger Di, har kommunala Skellefteåkraft satsat totalt 100 miljoner kronor i bolaget.

Här är mer skattepengar som plöjts in

Northvolt har även fått 600 miljoner kronor i stöd från olika myndigheter.

Tidningens kartläggning visar att det dock kunde varit extremt mycket mer pengar på spel i krisbolaget. Northvolt aviserade i början av året att man säkrat motsvarande 50 miljarder kronor från olika rådgivare, och då lovade statliga Riksgälden att gå in med 12 miljarder kronor i kreditgarantier.

“Men jättelånet betalades inte ut då Northvolt enligt Di:s uppgifter inte uppfyllde villkoren, vilket gjorde att de statliga garantierna aldrig trädde i kraft”, skriver Di som däremot berättar att svenska skattebetlare varit med och bidragit med motsvarande 3,6 miljarder kronor till Northvolt via lån från Europeiska investeringsbanken, EIB.

Dessutom framgår det att Sverige lånat ut hundratals miljoner via Nordiska investeringsbanken, NIB.

