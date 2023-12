Kärleken har vaknat till liv igen – fler förlovningar

Gina Drosos, vd för Signet Jewlers, säger att de vet mycket om dejtande par och att deras förutsägelse om att de tre år med minskade frierier som skadade bolagets verksamhet nu är över och att antalet förlovningar ökar, det rapporterar CNBC.

I Sverige syns den här trenden tydligt i statistiken över antalet bröllop. De började minska redan 2016, och dippade enormt under pandemin.

Antalet bröllop minskade från 48 481 under 2019 till 37 591 under pandemins första år, 2020. Under 2022 ökade de igen, till 47 883.

Färre förlovningar 2023

Förlovningsringar och bröllopssmycken utgör, enligt Gina Drosos, ungefär hälften av Signets försäljning och bolaget har tillskrivit sin dåliga försäljning under de senaste tre åren, till isoleringen under pandemin.

Bolaget har förutspått att 2023 skulle bli en lågpunkt och enligt vd:n är antalet förlovningar 25 procent lägre än under ett typiskt pandemiår.

I sin kvartalsrapport lyckades Signet, trots det, överträffa Wall Streets uppskattningar för vinst per aktie och vid tisdagens börsstängning ökade aktien med 5 procent.

Fler förlovningar framöver

Med hänvisning till data från egna undersökningar och från partners som Meta och Google, spår Signet att det kommer bli fler förlovningar framöver.

De spårar 45 så kallade milstolpar som par genomgår innan de förlova sig, det inkluderar sena sådana, som att åka på en resa tillsamman eller flytta ihop.

Enligt Gina Drosos har de kategorierna ökat under de sanaste två kvartalen. Signets undersökningar visar även att de yngre generationerna har en större önskan att förlova sig än tidigare generationer.

“Det visar sig att 80 procent av Gen Z- och millennial-kunderna som inte är gifta, vill förlova sig, och det är faktiskt en undersökning som vi gjorde för fem år sedan. Så, förlovningar lever och mår bra”, säger hon till CNBC.

