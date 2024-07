Insekter – snart i en matskål nära dig?

”Äta myror”, undrade Mowgli skeptiskt.

”Visst”, sade Baloo. ”Det är världens käk, kittlar dödsskönt i kistan”.

Han hade rätt.

Nu får Petgood, svenska startupen som gör djurmat baserad på insekter, tungt stöd av forskare.

Det handlar, mer konkret, om användningen av svart soldatfluge-larver i kattfoder.

På Wageningen-universitetet har forskare gjort en studie av den svenska insektsbaserade husdjursmaten, som finns för både katter och hundar.

Testat av forskare

”Svarta soldatfluglarver i ett extruderat foder: effekter på näringskvalitet och hälsoparametrar hos friska vuxna katter” publicerades i Journal of Insects as Food and Feed.

Studien inkluderade att ge den aktuella maten till åtta friska vuxna katter i två 28-dagarsperioder och med en kontrollgrupp vid sidan av.

Enligt studien ger Petgoods mat med soldatflugelarver en produkt som alla katter har lätt att acceptera.

Näringsmässigt var den dessutom överlägsen den traditionella kattmaten, enligt forskarna.