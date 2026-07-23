Gardells idé: En ”wall of shame” för svensk idrott

Det blir negativt att komma på en sådan lista, och det är kanske inte så bra för affärerna, säger han.

Christer Gardell är noggrann med att påpeka att han inte sponsrar svenska idrottare. De pengarna som han ger är kravlösa och ska mer ses som bidrag. Annat är det med Svenska tennisförbundet, som först kan få en del av hans omtalade bidrag på 100 miljoner kronor om den nya styrelsen presenterar en idé.

Det innebär att styrelsen kan komma till mig och presentera vad de vill åstadkomma. Då får jag fatta ett beslut efter det, säger Gardell till TT.

Gardell bjöd svenska sportprofiler, som han stöttar ekonomiskt, på en middag i samband med att basketherrarna spelade VM-kval på Hovet tidigare i juli.

Vid ett bord sitter alpinstjärnan Sara Hector och käkar tacos med judokan Tara Babulfath. Bredvid Gardell sitter diskuskastaren Vanessa Kamga och pratar med mentorer från integrationsprojektet ”Rinkeby Mentorer”.

Det är hedrande att få vara en del av detta. Det är en jävligt cool grej av honom att göra, säger alpinåkaren Felix Monsén.

”Viktig samhällsgärning”

Gardell kan inte på rak arm svara på hur många idrottare han ger pengar till. Till middagen kom nio av dem.

Han tycker generellt att det är viktigare att pengarna går direkt till utövarnas ficka, annars kan de ”brännas” på administration.

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Grundstrategin i min ”sponsring” är att hjälpa idrottarna direkt, utan mellanhänder, säger Gardell.

Han menar att fler företag och privatpersoner borde följa efter.

Jag tycker någonstans att man måste få företagen att gå tillbaka till att sponsra idrotten. Att man ser det som en viktig samhällsgärning, säger Gardell.

Företagen kan ju sponsra ett lag, men de kan också göra som jag gör och gå in direkt mot enskilda idrottare. Det viktiga är att man inte håller på och räknar avkastning.