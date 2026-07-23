Christer Gardell är noggrann med att påpeka att han inte sponsrar svenska idrottare. De pengarna som han ger är kravlösa och ska mer ses som bidrag. Annat är det med Svenska tennisförbundet, som först kan få en del av hans omtalade bidrag på 100 miljoner kronor om den nya styrelsen presenterar en idé.
Gardells idé: En ”wall of shame” för svensk idrott
En webbplats där svenska företag hängs ut om de är dåliga på att sponsra svensk idrott.
Det är finansmannen Christer Gardells nya idé.
Det blir negativt att komma på en sådan lista, och det är kanske inte så bra för affärerna, säger han.
Christer Gardell är noggrann med att påpeka att han inte sponsrar svenska idrottare. De pengarna som han ger är kravlösa och ska mer ses som bidrag. Annat är det med Svenska tennisförbundet, som först kan få en del av hans omtalade bidrag på 100 miljoner kronor om den nya styrelsen presenterar en idé.
Det innebär att styrelsen kan komma till mig och presentera vad de vill åstadkomma. Då får jag fatta ett beslut efter det, säger Gardell till TT.
Gardell bjöd svenska sportprofiler, som han stöttar ekonomiskt, på en middag i samband med att basketherrarna spelade VM-kval på Hovet tidigare i juli.
Vid ett bord sitter alpinstjärnan Sara Hector och käkar tacos med judokan Tara Babulfath. Bredvid Gardell sitter diskuskastaren Vanessa Kamga och pratar med mentorer från integrationsprojektet ”Rinkeby Mentorer”.
Det är hedrande att få vara en del av detta. Det är en jävligt cool grej av honom att göra, säger alpinåkaren Felix Monsén.
”Viktig samhällsgärning”
Gardell kan inte på rak arm svara på hur många idrottare han ger pengar till. Till middagen kom nio av dem.
Han tycker generellt att det är viktigare att pengarna går direkt till utövarnas ficka, annars kan de ”brännas” på administration.
Grundstrategin i min ”sponsring” är att hjälpa idrottarna direkt, utan mellanhänder, säger Gardell.
Han menar att fler företag och privatpersoner borde följa efter.
Jag tycker någonstans att man måste få företagen att gå tillbaka till att sponsra idrotten. Att man ser det som en viktig samhällsgärning, säger Gardell.
Företagen kan ju sponsra ett lag, men de kan också göra som jag gör och gå in direkt mot enskilda idrottare. Det viktiga är att man inte håller på och räknar avkastning.
Inte bra för affärerna
En lösning på problemet tror Gardell kan vara en ”wall of shame”-webbplats. Idén har han bollat med managern och den tidigare basketspelaren Olle Håkanson och syftet skulle vara att redovisa svenska företag som han anser inte bidrar till svensk idrott.
Jag tycker att de stora företagen kan lägga av en del och säga att man lägger undan det här för samhällsansvar. Idrotten har man på något sätt inte tagit med där tidigare, men den ska in där. Det är en viktig del i att samhället ska fungera, säger Gardell.
En offentlig lista över de sämsta sponsorerna tror Gardell kan öppna en del plånböcker.
Det blir negativt att komma på en sådan lista, och det är kanske inte är så bra för affärerna.
Christer Gardell, 65 år, är svensk finansman, riskkapitalist och medgrundare av Cevian Captial.
Han är sedan några år tillbaka en stor sponsor av svensk idrott. Bland idrottarna han stöttar märks Jonna Sundling, längdskidor, Sara Hector, alpint, Walter Wallberg puckelpist, Felix Monsén, alpint, William Poromaa, längdskidor, Tara Babulfath, judo, Vanessa Kamga, diskus, Frida Westman, backhoppning och Anna-Karin Heijdenberg, skidskytte.
Gardell har ett stort tennisintresse och har hamnat i centrum för konflikten i Svenska tennisförbundet. Han erbjöd sig att satsa 100 miljoner kronor på svensk tennis i utbyte mot en nysatsning med ändringar i styrelsen.