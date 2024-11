Deltidsfällan: 3 av 10 anställda under fattigdomsgränsen

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Tre av tio under fattigdomsstrecket

Tvärtom har antalet korta kontrakt inom butikshandeln ökat. Detta trots att tre av fyra deltidsanställda inom handeln i dag behöver fler arbetstimmar för att livet ska gå ihop.

En ekvation som just nu är svårlöst då en deltidslön på 19 500 kronor landar under Konsumentverkets riktlinjer för nödvändiga utgifter. Det gör att tre av tio i branschen tjänar så lite att de hamnar under fattigdomsstrecket.

Tummen ned från arbetsgivarna

Och arbetsgivarna?

De motsätter sig fackets krav, under förevändningen att åtgärden hotar såväl arbetstillfällen som butiker.

På LO är man dock lika beslutsamma som Handels att sätta stopp för denna deltidsfälla.

“Backar inte”

Något som både ordförande på LO Johan Lindholm och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä nyligen bekräftade när de lade fram sitt förslag på en lönesatsning.

”Vi ska inte bara driva på för löneökningar åt alla. Vi gör även en särskild satsning på de lägst avlönade som har det tuffast, inte minst efter kostnadskrisen. Vi ska också bekämpa ofoget med arbetsgivare som tvingar deltidsanställda att jaga timmar för att få ekonomin att gå ihop”, sade LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

”När LO-förbunden krokar arm med varandra är vi starka. Vi vet att arbetsgivarna återigen kommer säga att våra krav är alldeles för höga. Men Sveriges arbetare har burit landet genom tuffa tider. Nu ska de ha riktiga löneökningar, vad motparterna än säger. Det backar vi inte ifrån”, sade LO:s ordförande Johan Lindholm.

