Miljardökning av fondsparandet: "Helt rätt" enligt expert

Det visar nya siffror från Fondbolagensförening som nu sammanställt den svenska fondmarknadens totala värde för årets tionde månad.

Störst fondsparande i globalfonder

”Trots börsoro under sommaren noterar vi den högsta fondförmögenheten hittills på 8 190 miljarder kronor vid utgången av oktober. Under månaden föll Stockholmsbörsen drygt fyra procent men trots det har fondspararna fortsatt sitt långsiktiga sparande och satt in pengar i fonder likt tidigare månader i år”, säger Rebecca Jansson på Fondbolagens förening.

Av de drygt åtta miljarderna i fondsparande är överlägset störst del fortfarande placerad i globala aktiefonder; drygt 2 761 miljarder kronor.

Därefter kommer Sverigefonder som har getts förtroendet att förvalta 1 198 miljarder kronor.

Under oktober var det dock andra fonder som spararna favoriserade.

Långa räntefonder ökar mest

“Långa räntefonder hade nettoinsättningar på 10,7 miljarder och i korta räntefonder nysparades 6,3 miljarder. Även aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 1,2 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från blandfonder på 5,3 miljarder kronor”, skriver Fondbolagens förening i pressmeddelandet.

Totalt hade det svenska fonderna i oktober ett “månadssparande” på 14,5 miljarder kronor.

Därmed fortsätter trenden från hela 2024 där fondsparandet har ökat succesivt hela året. I februari i år passerade det svenska fondsparandet drömgränsen 7000 miljarder och nu är alltså 8000 miljarder passerade med råga.

“Eftersom det är omöjligt att tajma marknaden gör fondspararna helt rätt som sparar regelbundet och därmed sprider risken genom att köpa fondandelar både när börsen går upp och ner”, kommenterar Rebecca Jansson på Fondbolagens förening.

