Fondstjärnan: Nytt jobb och nytt blankningscase

Den anrika Uppsala-förvaltaren Didner & Gerge har haft några tuffare år både på börsen och rent verksamhetsmässigt.

“En unik stockpicker”

Därför blev Per Johanssons sorti från bolaget, en rekrytering som beskrevs som en prestigevärvning bara 15 månader tidigare, ytterligare ett hårt slag när det stod klart i april. Sedan dess har Didner & Gerge förvärvats av Carnegie.

Och nu har även Per Johansson hittat ett nytt hem lagom till terminsstarten.

Fondstjärnans nya hemvist blir Origo Fonder.

“Per är en unik stock-picker och jag har följt honom ända sedan han startade hedgefonden Bodenholm. Han var utan tvekan vår mest imponerande branschkollega och konkurrent. If you can’t beat him, partner with him tänkte jag då. Nu, flera år senare föll alla bitar på plats”, säger Origo Fonders grundare Stefan Roos i ett pressmeddelande.

Fondstjärnan: “Värderingen är jättehög”

Per Johansson har särskilt gjort sig känd för att även korta aktier i sin förvaltning. Med andra ord att blanka bolag han tror ska gå ned.

ANNONS

Trots att fondstjärnan knappt har börjat så bjuder Per Johansson redan nu på ett case där han ser svagheter i en intervju med Dagens Industri:

”Där ser man att i balansräkningen så rör sig en del poster snabbare än försäljningen och det är en del andra frågetecken kring hur man redovisar kunder och så vidare, som både Financial Times och Di har skrivit om. Därtill är värderingen jättehög”, säger han om den svenska småspararfavoriten Fortnox (börskurs Fortnox) utan att avslöja om han tagit position eller inte.

För bara någon vecka sedan så avgick Fortnox vd på dagen. Återstår att se om fondstjärnan får rätt även denna gång.

Läs mer:

Förvaltaren: Därför storsatsar jag på Microsoft. Dagens PS

Superfonden bland de största förlorarna i juli. Dagens PS