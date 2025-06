Dramatisk trend: Antalet fonder minskar – de överlever

År 2025 ser ut att bli ett år med få nystartade fonder. Hittills i år har det bara startat sju nya, där snittet legat på cirka 30 per år de senaste 20 åren. Det rapporterar Morningstar.

Även om året inte är slut så kan det tyda på ett begynnande trendskifte.

Under första halvåret har också nio fonder lagt ner, vilket ger ett nettominus, vilket är första gången det hänt sedan 2019.

Trendbrott vid pandemin

Det har svängt rejält på fondmarknaden de senaste 20 åren. Från finanskrisen 2008 fram till 2019 stängdes det ner fler fonder än det startades.

Den trenden blev som mest intensiv under perioden 2012-2019. Under 2012 lades hela 82 fonder ner och bara 28 tillkom. Även under 2015 och 2019 sågs liknande bortfall då 31 respektive 29 lanserades medan 75 och 64 försvann från marknaden.

Trenden skiftade dock åt andra hållet under pandemiåren. Under 2020 lanserades 60 nya fonder samtidigt som 36 avvecklades. Trenden höll sedan i sig till 2024 där 2023 var ett rekordår med 54 nylanseringar och endast 18 nedläggningar.