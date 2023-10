Växter hotas av utrotning innan de ens upptäckts

Debatt

Så undviker svenska företag dödsmarschen

“The future is already here – it’s just not evenly distributed”, skrev författaren William Gibson i The Economist 2003. Vi kan konstatera att det bara delvis stämmer för ingen vet vad som händer i framtiden. Framför allt kan ingen veta när något kommer att hända. Det hindrar inte att vi kan läsa av vår samtid …