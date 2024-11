Volkswagens arbetarboss drar nazi-kortet i kamp mot företaget

Få saker är så tabu i Tyskland som att tala om de moderna tyska industribolagens skuld i nazisternas brott. Men det är just precis vad Daniela Cavallo, arbetarnas främsta representant hos Volkswagen som ordförande i det mäktiga General and Group Works Council för Volkswagen AG, gör när hon försöker hantera bolagets stora kris, rapporterar Financial Times.

Hon påminde vid ett möte med arbetarna i september om att Volkswagen startades 1937 med pengar som nazistregeringen exproprierat från fackförbunden.

“Volkswagen tillhör inte enbart aktieägarna. Volkswagen tillhör också oss: arbetskraften”, dundrade hon enligt FT.

Daniela Cavallo bjuder hårt motstånd mot Volkswagens planer på att stänga minst tre fabriker och säga upp tiotusentals arbetare i Tyskland. Företaget har aldrig tidigare stängt fabriker i landet där de är den största industriella arbetsgivaren med nära 300 000 anställda.

Större kamp än tre fabriker

Enligt henne är kampen större än tre fabriker, och “handlar om huruvida jobb inom biltillverkning fortfarande har en framtid i detta land.”

Tysklands industriproduktion är ned 16 procent sedan toppnoteringen 2017, och Volkswagens nuvarande problem är samtidigt representativt för landet i stort. Striden kring WV är ett kritiskt test av det som kallas Soziale Marktwirtschaft, Tysklands typ av kapitalism som traditionellt har prioriterat arbetstagarnas välfärd vid sidan av företagens vinst, skriver FT.

“Sälja ut sitt hemland”

Daniela Cavallo och andra ledare på arbetstagarnas sida argumenterar på att VW nu håller på att riva upp något som är en stöttepelare i det tyska samhället. Omkring 25 000 arbetare i Wolfsburg förra veckan för höra henne säga att VW planerade att “sälja ut sitt hemland”.

ANNONS

Cavallo avböjde att kommentera Financial Times rapportering, med en talesman som sa att hon var upptagen med att “förhandla, skydda tusentals jobb och vara tillgänglig för vår arbetsstyrka”.

Läs även: Volkswagens vd varnar: “Årtionden av strukturella problem” (Dagens PS)

Läs även: Ingen mer bonus för Volkswagens personal (Dagens PS)

Läs även: Tyska regeringskrisen – det händer nu (Dagens PS)