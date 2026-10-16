Vill du slå börsen? Det här säger forskningen om teknisk analys

Grundidén är att historiska kursrörelser och handelsvolymer kan avslöja vart marknaden är på väg. Genom att studera trender, motståndsnivåer och glidande medelvärden försöker investerare hitta lägen för köp och försäljning.

Men i takt med att finansforskningen utvecklades hamnade metoden i skymundan. Förespråkare för teorin om effektiva marknader har länge ifrågasatt om historiska kursdata kan användas för att systematiskt förutse framtida avkastning.

Den brittiska investeringstidskriften Moneyweek granskar i en analys varför teknisk analys har tappat mark och vad den fortfarande kan erbjuda dagens investerare.

Akademikerna tvivlar på börsknepen

En central invändning är att det går att hitta till synes övertygande mönster i nästan vilken stor mängd data som helst. Problemet är att mönstren inte nödvändigtvis fungerar när de används för att fatta investeringsbeslut.

En forskningsöversikt av Cheol-Ho Park och Scott H. Irwin, publicerad i Journal of Economic Surveys 2007, gick igenom 95 studier av tekniska handelsstrategier. Av dessa fann 56 positiva resultat, 20 negativa och 19 blandade resultat.

Forskarna var dock försiktiga med slutsatserna. Många studier hade metodproblem, bland annat risken att välja ut fungerande strategier i efterhand och att underskatta transaktionskostnader.

Det gör det svårt att avgöra om teknisk analys verkligen kan ge högre avkastning än börsen över tid.