Teknisk analys har länge varit omstridd på finansmarknaden. Metoden har tappat akademisk prestige men lever vidare bland traders och småsparare. Nu väcks frågan om gamla börsknep fortfarande kan ge investerare ett övertag i en alltmer automatiserad marknad.
Vill du slå börsen? Det här säger forskningen om teknisk analys
Att läsa aktiekurser för att försöka förutse nästa rörelse är ingen ny företeelse.
Redan före andra världskriget utvecklades metoder för att hitta mönster i marknadens prisrörelser. Under decennier blev diagramanalys ett självklart inslag i handeln på Wall Street.
Grundidén är att historiska kursrörelser och handelsvolymer kan avslöja vart marknaden är på väg. Genom att studera trender, motståndsnivåer och glidande medelvärden försöker investerare hitta lägen för köp och försäljning.
Men i takt med att finansforskningen utvecklades hamnade metoden i skymundan. Förespråkare för teorin om effektiva marknader har länge ifrågasatt om historiska kursdata kan användas för att systematiskt förutse framtida avkastning.
Den brittiska investeringstidskriften Moneyweek granskar i en analys varför teknisk analys har tappat mark och vad den fortfarande kan erbjuda dagens investerare.
Akademikerna tvivlar på börsknepen
En central invändning är att det går att hitta till synes övertygande mönster i nästan vilken stor mängd data som helst. Problemet är att mönstren inte nödvändigtvis fungerar när de används för att fatta investeringsbeslut.
En forskningsöversikt av Cheol-Ho Park och Scott H. Irwin, publicerad i Journal of Economic Surveys 2007, gick igenom 95 studier av tekniska handelsstrategier. Av dessa fann 56 positiva resultat, 20 negativa och 19 blandade resultat.
Forskarna var dock försiktiga med slutsatserna. Många studier hade metodproblem, bland annat risken att välja ut fungerande strategier i efterhand och att underskatta transaktionskostnader.
Det gör det svårt att avgöra om teknisk analys verkligen kan ge högre avkastning än börsen över tid.
Nya verktyg ger diagrammen en andra chans
Teknisk analys har ändå inte försvunnit. Digitala handelsplattformar har gjort diagram och indikatorer tillgängliga för betydligt fler investerare. Metoder som tidigare krävde specialiserade verktyg finns nu direkt i nätmäklarnas gränssnitt.
Även automatiserad handel och artificiell intelligens har öppnat nya möjligheter att identifiera mönster i stora datamängder. Men mer avancerade verktyg innebär inte automatiskt bättre prognoser.
Internationella finansanalysorganisationen CFA Institute beskriver teknisk analys som en etablerad metod för att analysera värdepapper med hjälp av historiska priser och handelsvolymer. Organisationen konstaterar också att tolkningen av diagram i hög grad kan vara subjektiv.
Finanskriserna visade analysens begränsningar
Under finanskriserna kring millennieskiftet blev det tydligt att marknadens utveckling inte kan förstås enbart genom diagram. IT-kraschen och Enrons kollaps visade hur överdrivna förväntningar och bristande finansiell kontroll kunde få stora konsekvenser.
Teknisk analys kan hjälpa investerare att identifiera trender och bedöma marknadens momentum. Men den säger mindre om vad ett bolag faktiskt är värt, hur balansräkningen ser ut eller om vinsterna är hållbara.
Det är också där gränsen går mellan att försöka förutse nästa kursrörelse och att bedöma en investering på längre sikt.
Moneyweeks slutsats är inte att teknisk analys saknar all användning. Snarare handlar frågan om vilka verktyg som faktiskt tillför något i en marknad där information sprids snabbt och konkurrensen om avkastningen är hård.
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