Varnade för Tesla – fick kalla handen

Under 2021 lämnade en anställd på Tesla in klagomål till US Securities and Exchange Commission, USA:s motsvarighet till Finansinspektionen.

Personen uttryckte en oro för att bilföretaget hade brutit mot lagen vid upprepade gånger, något som påverkat både aktieägare, anställda och kunder.

Klagomålet innehöll flera anklagelser om Teslas ekonomi och affärspraxis. Personen menade också att biljätten hade dålig kontroll över de interna system som används för att samla in viktig affärsdata.

Visselblåsaren påstod sig ha tillgång till 18 000 filer som kunde ge stöd för anklagelserna.

Trots det föll ärendet mellan stolarna.

Tog inte upp ärendet

Först i januari 2022 lät US Securities and Exchange Commission en handläggare hantera ärendet.

Men bara några månader senare valde man att stänga ärendet, rapporterar CNBC.

US Securities and Exchange Commission återkopplade aldrig till visselblåsaren, och bad heller inte om att få tillgång till filerna.