Ubers vd gör optionsklipp värt 1,4 miljarder

Aktier

Asien: Mest uppåt i avvaktande handel

En snabb blick på börserna i Asien-Stillahavsområdet under fredagsmorgonen, svensk tid, visar på en överlag uppåtgående trend i en försiktig handel. Tidigare under torsdagens börshandel i Asien-Stillahavsområdet var utvecklingen mer blandad. CNBC rapporterar att investerarna ligger lågt i väntan på viktiga makrosiffror, bland annat kommer statistik in från USA om konsumtionsutgifterna (en föredragen inflationsrapport från …