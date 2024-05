Tungt fall för Embracer – Stockholmsbörsen runt noll

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI låg på plus större delen av dagen men stängde strax över nollan. Storbolagsindex OMXS30 steg 0,3 procent på torsdagen.

Bland storbolagen steg verkstadsjätten ABB (börskurs ABB) 2,0 procent. Bolaget har exponering mot chipindustrin där jätten Nvidia rusade rejält på sin kvartalsrapport.

Volvo Cars (börskurs Volvo Car) steg 2,7 procent, efter sex raka handelsdagar nedåt. Under dagen har det presenterats att Volvo Cars köpt in sig i textilåtervinningsföretaget Syre och tecknat nytt partneravtal med Bilia.

Forskningsbolaget Bioarctic (börskurs Bioarctic) steg mest på storbolagslistan, upp 4,7 procent efter en riktkurshöjning från Goldman Sachs.

New Wave (börskurs New Wave) steg 3,7 procent efter att Ålandsbanken hyllat dotterbolaget Crafts potential, vilket Dagens PS rapporterat om under dagen.

Småspararfavoriten Embracer (börskurs Embracer) föll 8,8 procent på sin kvartalsrapport, där spelkoncernens resultat var bättre än förväntningarna men omsättningen sämre än förväntat. Bolaget gör också nedskrivningar på 20 miljarder.

Dometic (börskurs Dometic) föll 8,1 procent. Nordea sänkte sin rekommendation på fritidsbolagets aktie från köp till sälj.

Läkemedelsbolaget Calliditas (börskurs Calliditas) lämnade en kvartalsrapport med högre omsättning men också högre förlust. Marknaden tolkade rapporten positivt och aktien steg 7,2 procent, mest på mid cap-listan.

Hjälmbolaget Mips (börskurs Mips) steg 1,3 procent efter att ABG Sundal Collier höjt sin rekommendation till köp med riktkursen 550 kronor.

Glastillverkaren Chromogenics (börskurs Chromogenics) steg hela 69,0 procent efter ett bud på bolaget från investmentbolaget Färna Invest. Bolaget handlas nu strax under budkursen på 10 kronor per aktie.

Fragbite (börskurs Fragbite) presenterade nyheter om att vd:n hoppar av First North-bolaget, samt att ett dotterbolag går i konkurs och att bolaget ska göra en företrädesemission. Aktien föll hela 75,3 procent på torsdagen och är med det ned över 95 procent sedan årsskiftet.

