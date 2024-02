Swedbank börsvinnare efter besked om nedlagd utredning

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI steg 0,3 procent på torsdagen, och storbolagsindex OMXS30 0,2 procent till en nivå ytterst nära rekordet från början av januari 2022. Det var tolfte raka positiva handelsdagen för storbolagsindexet.

Swedbank (börskurs Swedbank) var Stockholmsbörsens mest omsatta aktie på torsdagen, efter att banken fått besked om att åklagaren i Estland skrotar utredningen kring Swedbanks påstådda penningtvättsskandal i landet.

Marknaden tog emot beskedet positivt och bankens aktie var upp 1,4 procent vid stängning.

Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) handlades upp hela dagen men rusade precis vid stängning och slutade dagen 7,4 procent upp. Detta efter en nyhet från Bloomberg där en källa uppger att dotterbolaget Saber Interactive ska säljas för 500 miljoner dollar, motsvarande 5,2 miljarder kronor.

Media and Games Invest (börskurs MGI) rusade 11 procent på sin kvartalsrapport som visade högre tillväxt det fjärde kvartalet än den egna prognosen.

Better Collective (börskurs Better Collective) steg 3,9 procent efter att ha tagit in 1,6 miljarder i en nyemission utan rabatt. Catena Media (börskurs Catena Media) har Better Collective som storägare och rusade 19,9 procent.

Elekta (börskurs Elekta) ökade rörelseresultatet i fjärde kvartalet men strålknivsbolaget missade ändå förväntningarna. Aktien steg till slut 1,9 procent efter kvartalsrapporten.

Fastighetsbolaget Cibus (börskurs Cibus) steg 4,6 procent på sin kvartalsrapport. Viaplay (börskurs Viaplay) steg 13 procent efter att affärschefen Matthew Hooper köpt aktier för 2,6 miljoner kronor, efter flera andra insynsköp den senaste tiden.

