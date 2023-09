Strejkande skådespelare minskar sysselsättning

16 000 strejkande skådespelare

Labour Departments Bureau of Labor Statistics, som sammanställer sysselsättningsrapporten, rapporterade att det var nästan 18 000 arbetare i strejk under den period som data samlades in för augustirapporten, inklusive 16 000 strejkande skådespelare.

Skådespelerskan Olivia Wilde är en av de 16 000 strejkande i Hollywood (Foto: TT).

Samtidigt blev 11 000 personer av med jobbet då lastbilföretaget Yellow Corp gick i konkurs.

Dessa två faktorer gör att den sjunkande sysselsättningen i augusti är en engångsföretelse.

